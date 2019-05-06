التموين: استمرار عمل فروع معرض "سوبر ماركت أهلا رمضان" بالمحافظات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار عمل فروع معرض "سوبر ماركت أهلا رمضان" بالمحافظات المختلفة، طالما أن هناك توافدا من المواطنين على هذه المعارض لشراء كافة احتياجاتهم من السلع الأساسية خاصة منتجات السكر والزيت والمكرونة وياميش رمضان.

وكانات وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد أعلنت أن آخر موعد لمعرض "سوبر ماركت أهلا رمضان" الرئيسى بالمركز الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر أمس الأحد، على أن تستمر فروع المعرض فى المحافظات فى العمل واستقبال المواطنين حتى بعد دخول شهر رمضان لشراء احتياجاتهم من السلع الغذائية واللحوم والدواجن.

جدير بالذكر أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، كان قد أكد استمرار عمل فروع معرض "سوبر ماركت أهلا رمضان" بالمحافظات المختلفة، وفقا لاحتياجات كل منطقة، طالما أن هناك توافدا من قبل المواطنين على هذه الفروع لشراء احتياجاتهم من السلع وكافة المنتجات الأخرى.