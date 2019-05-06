شكرا لقرائتكم خبر عن بسام راضى : الرئيس السيسى يهنئ أمير الكويت بمناسبة حلول شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجري الرئيس عبدالفتاح السيسي ، مساء اليوم ، اتصالًا هاتفياً بالأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، للتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، معرباً عن تمنياته للشعب الكويتي الشقيق بكل الخير والتقدم والاستقرار.
صرح بذلك السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية، وقال إن أمير دولة الكويت أعرب عن خالص شكره وامتنانه الى الرئيس، متمنياً لمصر وشعبها دوام التقدم والازدهار"
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