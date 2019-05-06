شكرا لقرائتكم خبر عن بسام راضى : الرئيس السيسى يهنئ أمير الكويت بمناسبة حلول شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجري الرئيس عبدالفتاح السيسي ، مساء اليوم ، اتصالًا هاتفياً بالأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، للتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، معرباً عن تمنياته للشعب الكويتي الشقيق بكل الخير والتقدم والاستقرار.

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صرح بذلك السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية، وقال إن أمير دولة الكويت أعرب عن خالص شكره وامتنانه الى الرئيس، متمنياً لمصر وشعبها دوام التقدم والازدهار"