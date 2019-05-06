10 رسائل من الرئيس السيسى للمصريين فى افتتاح المشروعات القومية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى، لعددا من المشروعات القومية والتنموية الكبرى، والتى تربط بين سيناء وإقليم قناة السويس، والدلتا ، كثير من الرسائل وجهها الرئيس للمصريين .
ووصلت تكلفة المشروعات القومية فى إقليم قناة السويس فى 5 محافظات هم "بورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء"، لـ 800 مليار جنيه.
ونرصد أبرز هذه الرسائل:
- الدول لا تبنى بـ"الدلع"، وإنما بالجهد والعمل والصبر والالتزام
- محدش هييجى يشتغل فى مصر ويساعدنا لو مفيش استقرار وأمن
- المصريين يقدروا يغيروا تانى وتالت ورابع، لو الكلام الموجود مش على مزاجهم لكن عندهم الوعى اللى يستحملوا به إجراءات اقتصادية
- لو كانت المظاهرات تبنى مصر أنا هنزل بالمصريين فى الشارع ليل ونهار علشان نبنى مصر
- معنديش حاجة أخبيها ولا أخاف منها علشان دى بلدى وأنا هحميها
- دور الجيش فى المشروعات إشرافى فقط ومش منطقى يقولوا عنده عمالة تكفى 5 ملايين إنسان
- كل الشركات العاملة فى المشروعات مصرية 100 %
- من يطلب وحدة سكنية فى الإسماعيلية الجديدة ..لازم يعيش هناك لأن فرص الحياة فيها بقت موجودة يعنى مياخدوهاش علشان يقول دى لأولادى.
- وعن تطبيق قرار دهان العقارات قال للمصريين "مش عاوزين تدهنوا المبانى رغم إنكم عايشين فيها، يعنى تدهن جوه البيت وتوضبوا وتسيبلنا الأحمر بره مش معقول كده"
- حق من حقوق الإنسان إن إحنا منبقاش دايمًا متخلفين ومش قادرين نعيش ولا نبنى ..فالسلام والاستقرار حق أساسى
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