شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: 19ألف 500 ميجا وات احتياطى بالشبكة فى أول ليالى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الحمل الأقصى على الشبكة القومية للكهرباء، بلغ أمس، السبت، 25 ألف 600 ميجاوات، معلناً أنه من المتوقع أن الحمل الأقصى على الشبكة مساء، اليوم، 26 ألف 500 ميجاوات فى أول ليالى شهر رمضان المبارك.

وقالت الوزارة، فى بيان لها، إن هناك زيادة احتياطية فى الإنتاج المتاح، اليوم، الاحد قدرها 19ألف 500 ميجاوات، مشيرة إلى أن القدرات المتاحة على الشبكة القومية للكهرباء بلغت 46 ألف ميجاوات.

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