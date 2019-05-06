شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: 19ألف 500 ميجا وات احتياطى بالشبكة فى أول ليالى رمضان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الحمل الأقصى على الشبكة القومية للكهرباء، بلغ أمس، السبت، 25 ألف 600 ميجاوات، معلناً أنه من المتوقع أن الحمل الأقصى على الشبكة مساء، اليوم، 26 ألف 500 ميجاوات فى أول ليالى شهر رمضان المبارك.
وقالت الوزارة، فى بيان لها، إن هناك زيادة احتياطية فى الإنتاج المتاح، اليوم، الاحد قدرها 19ألف 500 ميجاوات، مشيرة إلى أن القدرات المتاحة على الشبكة القومية للكهرباء بلغت 46 ألف ميجاوات.
كانت هذه تفاصيل خبر الكهرباء: 19ألف 500 ميجا وات احتياطى بالشبكة فى أول ليالى رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.