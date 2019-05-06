شكرا لقرائتكم خبر عن "الكاجو" ملك المكسرات فى رمضان.. مفيد للقلب ويخفض الوزن ويمنع السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بمناسبة رمضان يقبل المصريون على تناول الخشاف، والمكسرات، لما لهما من فوائد عديدة على الجسم، وتعتبر المكسرات من الأطعمة المميزة التى تدخل فى مكونات العديد من الأطعمة لفائدتها، كما أنها توضع على الحلويات، وأيضا على الخشاف..



الكاجو يخفض الوزن ويعزز صحة القلب

تستعرض صحيفة" Boldsky"الهندية، الفوائد الصحية للكاجو، باعتباره يحتوى على العديد من الفوائد الهامة، وهي عبارة عن مكسرات متعددة الاستخدامات لأنها يمكن أن تؤكل في شكل نيئ أو مشوي أو مملح أو غير مملح.

الفوائد الصحية للكاجو: 1. المساعدة في خفض الوزن

ووفقاً لدراسة، كان لدى النساء اللاتي نادراً ما يستهلكن المكسرات معدل زيادة في الوزن أكبر من النساء اللاتي تناولن المكسرات مرتين أو أكثر في الأسبوع، وجدت دراسة أخرى أن تناول المكسرات يمكن أن يساعدك على الحفاظ على وزن صحي، لأنها تحافظ على امتلاء معدتك، وتساهم زيادة معدل الحرق في الجسم.

2. تعزيز صحة القلب

الكاجو من المكسرات التى تحتوى على الدهون غير المشبعة التي تساعد على خفض مستويات الكولسترول والدهون الثلاثية السيئة، وزيادة الكولسترول الجيد، هذا يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، والسكتة الدماغية، والنوبات القلبية، وأمراض القلب التاجية، هذه المكسرات هي أيضا مصدر غني للماغنسيوم الذي يريح عضلات القلب ،ويقلل خطر ارتفاع ضغط الدم.



الكاجو ملك المكسرات فى رمضان

3. تحسين صحة العظام

الماغنيسيوم والفوسفور والكالسيوم وفيتامين K الموجودة في الكاجو ضروري لنمو العظام والأسنان بشكل صحى، حيث يلعب الماغنيسيوم دورًا رئيسيًا في تكوين العظام لأنه يساعد في امتصاص الكالسيوم في العظام، هذا يقلل من خطر هشاشة العظام.

4. الحد من مخاطر مرض السكري

الكاجو مفيد لمرضى السكر، فقد أظهرت دراسة الكاجو لها خصائص مضادة للسكري، وقد تم ربط الكاجو بمقاومة الإنسولين وتحمل الجلوكوز.

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فوائد مذهلة للكاجو

5. منع السرطان

يقلل من خطر الاصابة بالسرطان، لأنه مصدر جيد لمضادات الأكسدة مثل توكوفيرول، وبعض المركبات الفينولية المخزنة في قشر الكاجو، هذه المواد المضادة للأكسدة تحمي خلايا الجسم من أضرار الجذور الحرة التي تسبب الإجهاد التأكسدي، والذى يؤدى إلى حدوث طفرات فى الخلايا وتلف الحمض النووي وتشكيل الورم السرطاني

6. دعم وظائف المخ

يعد جوز الكاجو غني بالدهون الصحية التي تدعم وظائف المخ الصحية، وعمليات المخ المتعددة من خلال تنظيم مسارات الناقل العصبي

7. منع حصوات المرارة

الاستهلاك المنتظم للكاجو يقلل من خطر تكوين حصى المرارة، وفقا لدراسة، زيادة استهلاكه يقلل من خطر استئصال المرارة لدى النساء.

8. زيادة إنتاج خلايا الدم الحمراء

يحتوي الكاجو على كمية كبيرة من الحديد، وهو أمر حيوي لتكوين خلايا الدم الحمراء، ويقلل من خطر الإصابة بفقر الدم، الحديد مطلوب أيضا للحفاظ على الأعصاب، والأوعية الدموية، والجهاز المناعي، لكى يعمل بشكل صحيح.



تعرف على اهم فوائد الكاجو

9. يعزز صحة العين

يحتوي الكاجو على نسبة عالية من اللوتين وزياكسانثين، حيث يمنع هذان المركبان أضرارًا خلوية للعينين بسبب الجذور الحرة، مما يؤدي إلى أمراض العين مثل الضمور البقعي وإعتام عدسة العين.

10. يساعد في الحفاظ على بشرة صحية

يعتبر الكاجو مصدرا جيدا للدهون الصحية التي تعد ضرورية للحفاظ على صحة البشرة، ومنع الشيخوخة المبكرة، الفيتامينات المضادة للأكسدة الموجودة في المكسرات تدعم مرونة الجلد.