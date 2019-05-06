10 أخطاء ترتكبها فى رمضان تؤدى لارتفاع السكر فى الدم وتسبب مضاعفات خطيرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الإتحاد الفيدرالى الدولى للسكر، كل ما يهم مريض السكر فى شهر رمضان " DaR"، والذى أعده الخبراء المتخصصين فى مجال السكر..
10اخطاء تقع فيها تسبب مضاعفات خطيرة
أولا: تناول وجبات صغيرة متعددة أو كبيرة بين وجبة الإفطار والسحور مما يرفع مستوى السكر في الدم لفترات طويلة.
ثانيا: تناول كميات كبيرة في الإفطار (يزيد عن 1500 سعر حراري) مما يرفع مستوى السكر في الدم ويؤدي إلى زيادة الوزن.
ثالثا :تناول كميات كبيرة من السكريات والكربوهيدرات المعالجة في وجبة الإفطار وبعدها، مما يؤدي إلى ارتفاع حاد في مستوى السكر في الدم.
رمضان ومريض السكر
رابعا: تناول الحلويات التي تحتوي على سكريات كثيرة بعد الإفطار مما يؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم لفترات طويلة.
خامسا: تناول الطعام المقلي في الزيت يؤثر سلباً على الصحة العامة وخاصة عند استخدام الزيوت الصناعية الغنية بالدهون، مثل المسلي الصناعي، وزيت النخيل، وزيت جوز الهند.
سادسا:النوم لفترات طويلة، قد يؤدي إلى زيادة الوزن.
اخطاء ترتبط بمريض السكر فى رمضان
سابعا: تناول كميات كبيرة من الأغذية الغنية بالكربوهيدرات عالية السكر (مثل السكر والبطاطس والأرز ومنتجات القمح) عند السحور يؤدي إلى ارتفاع حاد في مستوى السكر في الدم بعد الوجبة.
ثامنا:الإقلال من النشاط البدني، وذلك قد يؤدي إلى زيادة الوزن.
تاسعا: تناول السحور مبكراً قد يؤدي إلى انخفاض مستوى السكر في الدم قبل موعد الإفطار وخاصة عندما تكون ساعات الصيام طويلة.
عاشرا :تناول الوجبات بسرعة كبيرة مما يؤدي إلى زيادة كمية الطعام عن اللازم (ترسل المعدة إشارات الشبع إلى المخ خلال 15-30 دقيقة من تناول الوجبة.
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