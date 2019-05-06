شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس جامعة القاهرة يشكل لجان طوارئ بالكليات تختص بمتابعة الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس جامعة القاهرة، تشكيل لجنة مختصة للطوارئ بكل كلية لمتابعة امتحانات نهاية العام برئاسة العميد ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، بحيث يكون لديها سلطة اتخاذ القرارات لبعض الامتحانات اثناء انعقاد الامتحان سواء بحذف سؤال أو إضافة سؤال.

ويكون للجان الطوارئ بالكليات سلطة منح وقت إضافى فى الامتحان حال تطلب الأمر لذلك، حيث أكد مجلس جامعة القاهرة ضرورة مراعاة أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية مناسبة للوقت المحدد للامتحان.

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