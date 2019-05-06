تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا أول يوم رمضان × 14 معلومة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصل الموجة الحارة التى تضرب البلاد لذروتها غدا الإثنين أول أيام رمضان المبارك، حيث تشهد معظم الأنحاء طقس شديد الحرارة يمتد للعاصمة ، وذلك وفق توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية . وينشر ”الخليج 365” لقرائه توقعات حالة الطقس غدا الإثنين أول أيام رمضان المعظم فى نقاط مبسطة كما يلى : 1- يسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية 2- الطقس سيكون شديد الحرارة على الوجه البحرى والقاهرة وجنوب البلاد 3- يبدأ الانخفاض التدريجى على غرب البلاد 4- يكون الطقس لطيف على السواحل الغربية نهارا لطيف ليلا على كافة الأنحاء 5- تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد 6- تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا 7- الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على شمال البلاد وعلى البحر المتوسط Advertisements 8- يؤدى نشاط الرياح إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط 9- درجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 23 درجة 10- درجات الحرارة المتوقعة بالإسكندرية العظمى 23 والصغرى 21 درجة 11- درجات الحرارة المتوقعة بمطروح العظمى 22 درجة والصغرى 17 درجة 12- درجات الحرارة المتوقعة بسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 22 درجة 13- درجات الحرارة المتوقعة بقنا العظمى 41 درجة والصغرى 23 درجة 14- درجات الحرارة المتوقعة بأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 25 درجة

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