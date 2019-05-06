شكرا لقرائتكم خبر عن 12 ألف ملتقى فى رمضان تبدأ الأربعاء فى ألف مسجد متزامنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ ملتقيات وزارة الأوقاف الرمضانية، بالمساجد الأربعاء المقبل، حيث تطلق الوزارة 12 ألف ملتقى بألف مسجد متزامنة فى توقيت واحد طوال الشهر الكريم فى قضايا موحدة. ويباشر الدعاة إطلاق المحاضرات عقب صلاة العصر بواقع 3 ملتقيات أسبوعية تتحدث عن موضوع موحد كل مرة. فيما يبدأ ملتقى الإمام الحسين عقب صلاة التراويح يوميا بساحة الإمام الحسين بحضور وزراء ومسئولين.

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