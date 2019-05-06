شكرى يلتقى غدا مسؤول أممى لتحالف الحضارات والمفوض الأوربى للتعاون

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى سامح شكري وزيـر الخـارجـيـة غداً الإثنين مع كل من ميجيل موراتينوس، الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات وذلك بمقر وزارة الخارجية. وقالت وزارة الخارجية فى بيان صحفى اليوم الأحد أن شكرى سيلتقى غدا نفین میمکا ،المفوض الأوربي للتعاون الدولي والتنمية و ذلك بمقر وزارة الخارجية. Advertisements

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