شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم الإثنين 6/5/2019 فى مصر والدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الإثنين ، ففى يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية شديد الحرارة على الوجه البحري والقاهرة وجنوب البلاد، فى حين يبدأ الانخفاض التدريجي على غرب البلاد ليكون الطقس لطيفا على السواحل الغربية نهارا، لطيفا ليلا على كافة الأنحاء.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع خبراء الأرصاد أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنحفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على شمال البلاد وعلى البحر المتوسط، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط يكون معتدلا إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية،وبالنسبة لحالة البحر الأحمر يكون خفيفا إلى معتدل، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

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الطقس فى الأردن

نهاراً: يطرأ إرتفاع آخر على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلاتها العامة نسبةً لهذا الوقت من السنة بحدود 4-6 درجات مئوية، ويكون الطقس حاراً نسبياً إلى حار، وجافاً في مختلف المناطق، ومع زيادة نسبة الغبار تدريجياً في الأجواء بشكل متفاوت، وتظهر تدريجياً كميات كبيرة من السحب المتوسطة والعالية، مع فرصة لهُطول زخات محليّة "خفيفة" طينية من الأمطار بأجزاء محدودة مساءاً، وتكون الرياح شرقية صباحاً، تتحول بعد الظهر لتصبح غربية معتدلة السرعة.

وفى خليج العقبة، الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 22 درجة مئوية.

ليلاً: يكون الطقس دافئا بشكل عام، وتظهر سحب على ارتفاعات مُختلفة، مع فرصة لهُطول زخات محلية "خفيفة" بأجزاء محدودة، وتكون الرياح غربية الى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

الطقس فى فلسطين

يشهد إرتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة ليصبح الجو حاراً الى شديد الحرارة في مختلف المناطق. وتصبح الحرارة أعلى من معدلاتها السنوية العامة بحدود السبعة درجات المئوية . ويحذر من التعرض لأشعة الشمس في ساعات الظهيرة. الرياح تكون جنوبية الى جنوبية شرقية تتحول لتصبح غربية الى جنوبية غربية.