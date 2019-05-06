شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفلسطيني يهنئ السيسى بمناسبة حلول شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى مساء اليوم اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفلسطيني محمود عباس لتهنئته بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، معرباً عن خالص تمنياته لمصر بدوام التقدم والازدهار. وأعرب الرئيس من جانبه عن خالص تقديره للتهنئه الكريمة، داعياً الله العلى القدير أن يعيد هذه المناسبة علي الشعب الفلسطيني وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. Advertisements

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