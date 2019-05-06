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السيسى يجرى اتصالاً هاتفياً بولى عهد أبو ظبى للتهنئة بشهر رمضان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، مساء اليوم اتصالاً هاتفياً بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات، حيث أعرب الرئيس عن خالص تهنئته بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، متمنياً لشعب وحكومة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة كل الخير والتقدم والرخاء.

وأعرب الشيخ محمد بن زايد خلال الاتصال عن خالص تقديره على هذه المعايدة الكريمة، داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على مصر، قيادة وشعباً، وعلى الأمتين العربية والاسلامية بالخير واليُمن والبركات.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

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