دعاء دخول رمضان 2019 "اللهم أهله علينا باليمن والإيمان"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يرد دعاء معين لدخول رمضان، لكن الدعاء العام عن سائر الشهور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال في رمضان وفي غيره يقول: « اللهم أهله علينا باليُمن والإيمان والسلامة والإسلام هلال خير ورشد ربي وربك الله » وفى بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: «الله أكبر اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله» رواه الترمذي فى سننه من حديث طلحة بن عبيد الله رضى الله عنه بنحوه.
وكانت دار الإفتاء المصرية قد اعلنت أن غدا الاثنين هو أول أيام شهر رمضان لعام 1440 هجريا.
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