شكرا لقرائتكم خبر عن هادي يشيد بالدور المصري في الأزمة اليمنية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أشاد الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، بالدور الإيجابي لمصر قيادة وحكومة وشعب، ومساندتها لليمن في مختلف المراحل، ما يعكس عمق وقوة أواصر الأخوة التاريخية المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن ذلك جاء خلال البرقية التي بعثها الرئيس اليمني، الأحد، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي هنأه فيها بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وأعرب الرئيس اليمني باسمه وباسم حكومة وشعب اليمن عن خالص التهاني وأطيب التمنيات للرئيس السيسي بموفور الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب مصر الشقيق مزيدا من التقدم والتطور والازدهار.
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