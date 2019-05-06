اليوم.. "مفوضي الدولة" تنظر طعونا لوقف انتخابات الصيادلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:
تنظر هيئة المفوضين بمجلس الدولة الطعون أرقام 58038، 58039، 58032، المقامة من محمد سمير ومصطفى الوكيل، وعبد العليم نجاح، التي تطالب بإلغاء انتخابات نقابة الصيادلة.
وطالب الطعن المقام من الدكتور عبد العليم نجاح بإلغاء حكم القضاء الإداري المتضمن تأييد رفع الحراسة عن النقابة.
أمَّا الطعنين المقامين من الدكتور مصطفى الوكيل والدكتور محمد سمير، فقد طالبا بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري المتضمن الاستمرار في الانتخابات.
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