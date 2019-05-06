أخبار مصر | هذا ما قاله عمرو أديب بعد تأهل الزمالك لنهائي الكونفدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هذا ما قاله عمرو أديب بعد تأهل الزمالك لنهائي الكونفدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد الإعلامي عمرو أديب، بأداء لاعب الزمالك أمام النجم الساحلى وتأهلهم لنهائي البطولة الكونفدرالية.

وكتب أديب، عبر تغريدة له على "تويتر": "لن أتحدث عن فنيات أو خطط أو تكتيكات أريد أن أتحدث عن رجالة الزمالك الروح غير العادية، حديد الزمالك جامد بصراحة كل الاحترام للرجالة اللي كسبوا أمام الجمهور والحكم".

وتابع: "بالنسبة لي الزمالك أخد الكونفيدرالية يكفينى الروح تكفينى الأحاسيس العالية بالمسئولية، أخص بالذكر الفرقة كلها"