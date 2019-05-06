شكرا لقرائتكم خبر عن بـ«فانوس وعربي مكسر».. سفير اليابان يهنئ المصريين بحلول رمضان (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ السفير الياباني في القاهرة، ماساكي نوكي، الشعب المصري بحلول شهر رمضان الكريم، وقال في رسالة باللغة العربية «كل عام وأنتم بخير لحلول شهر رمضان الكريم، أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات».

Advertisements

أضاف في الرسالة التي نشرها عبر الصفحة الرسمية للسفارة اليابانبة في القاهرة، مساء الأحد: «بدأ اليابان في الأمس القريب عهد جديد مع الإمبراطور الجديد ناروهيتو الذي تولى العرش بعد تخلي والده اكيهيتو عن العرش».

أشار إلى أن الامبراطور الجديد التقي الرئيس عبدالفتاح السيسي في اليابان خلال زيارته عام 2016، واختتم رسالته قائلا إنه «يتمنى أن تشهد العلاقات ازدهارا كبيرا خلال الفترة المقبلة».