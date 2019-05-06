شكرا لقرائتكم خبر عن «شديد الحرارة».. «الأرصاد» تعلن توقعات طقس أول رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، الاثنين، طقس شديد الحرارة على الوجه البحري والقاهرة وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، ويبدأ الانخفاض التدريجي على غرب البلاد ليكون الطقس لطيفًا على السواحل الغربية نهارا، لطيفا ليلا على الأنحاء كافة.

تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنحفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على شمال البلاد وعلى البحر المتوسط، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط يكون معتدلًا إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر يكون خفيفًا إلى معتدل، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة:

الصغرى العظمى

القاهرة 23 36

شبين الكوم 23 36

طنطا 20 25

دمنهور 21 25

الإسكندرية 21 23

بلطيم 19 26

مطروح 17 22

السلوم 16 22

سيوة 23 30

بورسعيد 21 26

دمياط 21 24

الزقازيق 20 37

الاسماعيلية 20 38

السويس 25 36

العريش 20 30

رفح 19 32

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رأس سدر 22 32

نخل 14 40

نويبع 25 39

طابا 22 37

كاترين 16 29

الطور 23 34

شرم الشيخ 24 35

الغردقة 22 35

مرسى علم 22 32

الفيوم 24 39

بنى سويف 24 39

المنيا 20 41

أسيوط 23 41

سوهاج 22 41

قنا 23 41

الأقصر 25 43

أسوان 25 43

أبوسمبل 24 42

الوادى الجديد 22 42

شلاتين 21 33

ابو رماد 21 34

حلايب 24 29