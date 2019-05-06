عبدالمنعم فؤاد مشرفاً على الأنشطة العلمية بالأروقة الأزهرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
أصدر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر قرارا، الاثنين، بندب الدكتور عبد المنعم فؤاد محمود عثمان، أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية البنات الأزهرية، للإشراف العام على الأنشطة العلمية بالرواق الأزهري، وذلك بالإضافة إلى عمله، وكان فؤاد يتولي في الماضي رئاسة أكاديمية الأزهر لتأهيل وتدريب الأئمة والدعاة والوعاظ.
وأكد بيان صادر عن المشيخة أن القرار يأتي في إطار اهتمام الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بإحياء رسالة الجامع الأزهر العريق، واستعادة جزء مهم من ذاكرته التاريخية والثقافية ليكون مؤسسة علمية فكرية، تعكف على تأهيل أبناء المسلمين في العالم على الحوار العلمي البناء.
وأصدر شيخ الأزهر، قراراً بندب الدكتور محمد عيسى الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بمدينة نصر، رئيسا لأكاديمية الأزهر لتدريب الدعاة.
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