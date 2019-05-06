أخبار مصر | وزير الآثار: خبراء عالميين لمراجعة المادة العلمية للمتحف الكبير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الآثار: خبراء عالميين لمراجعة المادة العلمية للمتحف الكبير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور خالد العناني وزير الأثار، إنه خلال الأيام القليلة القادمة يصل إلى مصر خبراء أجانب، تم استقدامهم لمراجعة المادة العلمية للمتحف المصري الكبير.

وأشار العناني، إلى أن أحد هؤلاء الخبراء هو واحد من أكبر علماء الآثار الإنجليز، وهو المسئول عن أهم بوابة أثار مصرية في العالم، وسيقوم بمراجعة الشق العلمي والمادة العلمية كخبير زائر، وستكون إقامته بجوار المتحف الكبير، ليتابع العمل بشكل مستمر.

جاء ذلك خلال المؤتمر الدولي الخامس للمتحف المصري الكبير عن الملك توت عنخ آمون والمعقد بفندق الميريديان بالقاهرة.

يذكر أن وضع حجر أساس المتحف المصري الكبير كان فى فبراير 2002، وفي مؤتمر صحفى دولي تم الإعلان عن المسابقة المعمارية الدولية لتصميم المتحف المصرى الكبير ليكون أكبر متحف للآثار المصرية فى العالم بجوار هضبة الأهرام بالجيزة.

ونظمت المسابقة المعمارية الدولية المفتوحة برعاية هيئة اليونسكو وتقدم معماريون واستشاريون من 83 دولة بتصورات ومشروعات معمارية بلغت في مجملها 1557 مشروعًا، وفي يوليو 2003 وزعت جوائز المسابقة المعمارية على الفائزون الأوائل ووصل مجموع الجوائز إلى 750 ألف دولار.

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شارك في التصميم الفائز 14 مكتبًا استشاريًا من خمس دول مختلفة، واستغرقت دراسة المشروع 3 سنوات بتكلفة بلغت 2 مليون دولار، تم كتابتها في 8 مجلدات.

وبدأت أعمال البناء والتشييد فى مايو 2005 بالتوازى مع استكمال المرحلة الأولى التى تضمنت أعمال التصميم، واشتملت المرحلة الثانية على بناء مركز ترميم الآثار، ومحطتي الطاقة الكهربية، ومحطة إطفاء الحريق، ومبنى الأمن، والمخازن الأثرية.

وتكلفت تلك المرحلة حوالي 240 مليون جنيه بما يوازي 43 مليون دولار تم تمويلها بالكامل من صندوق تمويل الآثار بالمجلس الأعلى للآثار وقد احتوت محطة الطاقة الكهربائية على ماكينات التكييف المركزي والتحكم البيئي لتزويد مبنى مركز الترميم بالطاقة، كما تستخدم كمحطه بديلة لمبنى المتحف الرئيسي في حالة الطوارئ.

أما مركز إطفاء الحريق فقد تم تجهيزه بأجهزة مقاومة الحريق تتم إدارتها من قبل إدارة الدفاع المدني لخدمة المتحف وكذلك المنطقة المحيطة بالمتحف.