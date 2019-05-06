أخبار مصر | الامام الأكبر يعين عبد المنعم فؤاد مشرفا عاما على الأنشطة العلمية بالرواق الأزهري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الامام الأكبر يعين عبد المنعم فؤاد مشرفا عاما على الأنشطة العلمية بالرواق الأزهري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، قرارا بندب الدكتور عبد المنعم فؤاد محمود عثمان، أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية البنات الأزهرية، للإشراف العام على الأنشطة العلمية بالرواق الأزهري، وذلك بالإضافة إلى عمله.

يأتي ذلك في إطار اهتمام الأزهر الشريف وإمامه الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر بإحياء رسالة الجامع الأزهر العريق، واستعادة جزء مهم من ذاكرته التاريخية والثقافية ليكون مؤسسة علمية فكرية، تعكف على تأهيل أبناء المسلمين في العالم على الحوار العلمي البناء.