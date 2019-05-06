مصر | نشرة الحوادث ليوم الاحد.."جمعت بين رجلين".." وإفراج للغارمات"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة الحوادث ليوم الاحد.."جمعت بين رجلين".." وإفراج للغارمات" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع الجنائية التى أثارت الرأي العام ليوم الاحد، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا المهمة فى عدة مجالات.

وتقدم بوابة "الخليج 365" فيما يلي نشرة عن أبرز تلك القضايا:

كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة، أن المتهم بقتل عامل بمنطقة العمرانية، متزوج عرفيًا من ربة منزل منذ عامين، وكانت تقيم بشقته بمنطقة الطوابق، دائرة قسم الهرم، وبعد مرور عام ونصف على زواجهما، قامت الاخيره بإبلاغه أنها انفصلت عنه، واختفت بعدها.

فقد موظف بشركة صيانة سيارات حياته، بطعنة مطواه، على يد عامل، بعد اكتشاف الأخير زواجه عرفيا، من زوجته، بمنطقة العمرانية، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على مسجل خطر سرق أجهزة ومعدات منزلية بالتجمع، وتبلغ اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

ارتفع عدد المتوفين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بمركز البدرشين إلى 3 أشخاص من بينهم سائق الميكروباص، وأصيب 12 آخرين في الحادث الذي وقع اليوم الأحد.



تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخص لقيامه بالاشتراك مع آخر في سرقة مركبة "توك توك" كرهاً عن قائدها.

قامت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بتأجيل الدعوى المقامة من وائل عوض ومحروس بدر، أعضاء بالنادي الأهلي، لبطلان انتخابات النادى الأهلي، لجلسة 26 مايو الجارى.

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يكثف رجال مباحث الإدارة العامة لمباحث الجيزة، جهودهم لكشف ملابسات واقعة سقوط فتاة من شرفة شقة صديقتها من الدور التاسع، بمنطقة فيصل دائرة قسم شرطة الهرم.

أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، أولى جلسات الدعاوى المقامة من فاطمة منصور، والتي طالبت فيها بوقف إعلان نتيجة انتخابات مقعد نقيب الصيادلة،

أصدرت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، الحكم في إعادة إجراءات محاكمة 66 متهما بدلا من 32 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة".

انطلقت احتفالية قطاع السجون بإشراف اللواء زكريا الغمري مساعد وزير الداخلية، اليوم الأحد، للإفراج عن مئات النزلاء على مستوى الجمهورية تنفيذًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأم والمرأة المصرية، في إطار مبادرة " مصر بلا غارمات".

تمكنت قوات نقطة التفتيش الأمني (الوادي) الكائنة بدائرة قسم شرطة طور سيناء من ضبط (موظف بمجلس مدينة طور سيناء، ومقيم بمدينة شرم الشيخ) حال استقلاله أتوبيس تابع لإحدى شركات نقل الركاب خط طورسيناء القاهرة، وبحوزته حقيبة بداخلها ( كمية من مخدر الأفيون وزنت 10 كيلو جرام، كمية من مخدر

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس سائق 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في اتهامه بقتل ربة منزل، والتخلص من جثتها، بمنطقة المعادي.

واصلت النيابة العامة مرافعتها بقضية "أنصار بيت المقدس"، عبر ممثلها المستشار إسلام حمد، لتتسائل :"أي بيت المقدس من فعلتكم؟"، وتابعت قتلتم مصلين وفجرتم مساجد وفلتك كل شئ، أين بيت المقدس من فعلتكم، خبرونا بربكم.

قال اللواء عصام أبو العز مدير شرطة الرعاية اللاحقة، إن وزارة الداخلية تولي اهتماما بالغا خلال الفترة الحالية بالمحاور الإنسانية والاجتماعية في مجالات عملها المختلفة وتعظيم الأمن والأمان لدى المواطنين وحسن معاملتهم ومد جسور الثقة والتعاون معهم.

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بمناسبة رمضان.. احتفالية لـ"الداخلية" لتوزيع المساعدات على أسر السجناء والمفرج عنهم (صور)