شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدقهلية يفتتح معرض «أهلا رمضان» بتخفيضات 20٪ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية، مساء الأحد، معرض «أهلا رمضان» بالمنصورة يرافقه اللواء أحمد رأفت السكرتير العام المساعد للمحافظة والمهندس أحمد رعب مدير الغرفة التجارية، ووائل حامد نائب رئيس جهاز تنمية المشروعات والسيد دايرة وكيل وزارة التموين، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة وحسام عبداللطيف رئيس حي شرق وعدد من رجال الأعمال بالمحافظة.

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وأكد المحافظ أن الهدف من إقامة معارض أهلا رمضان هو رفع العبء عن كاهل المواطنين من خلال البيع بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 20 % على الأقل عن أسعار السوق.

وخلال الافتتاح خفض المحافظ أسعار اللحوم من 75 جنيهًا للكيلو إلى 70 جنيهًا، لتناسب محدودي الدخل، مؤكدًا أن «هذا المعرض يأتي في إطار سلسلة من المعارض تقام بمراكز ومدن المحافظة وتستمر طوال شهر رمضان الكريم لضبط أسعار السوق وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة».

من جانبه، أكد السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أنه تم إقامة المعرض بالتنسيق مع الغرفة التجارية بالمحافظة ويعرض منتجات الحلويات والملابس ومختلف السلع الغذائية واللحوم والدواجن والمنظفات وغيرها من كافة مستلزمات المنزل والذي يستمر حتى نهاية شهر رمضان الكريم وتشارك فيه ما يقارب 30 شركة عارضة.