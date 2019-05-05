محافظ القاهرة: منظومة النقل تحتاج إلى إعادة نظر

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قال اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، إن منظومة النقل العام بالمحافظة في حاجة إلى إعادة نظر، وبها العديد من الإشكاليات، خاصة أنها تحقق خسائر كبيرة، مؤكدا أنه يتم العمل خلال المرحلة الحالية على وضع خطة ورؤية للنهوض بقطاع النقل العام وتطوير الهيئة. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2019/2020، لهيئة النقل العام بمحافظة القاهرة.
وأوضح "عبد العال" أن الرؤية تعتمد على تعظيم الموارد خاصة من الجراجات غير المستغلة ومساحتها الكبيرة، قائلا: "مساحات الجراجات للنقل العام كبيرة ومساحتها غير مستغلة، وتوجد اقتراحات ببيع أجزاء منها وضم أخرى لتعظيم الموارد". ولفت المحافظ إلى أن بنود الإعلانات بالهيئة تحتاج لإعادة النظر، خاصة أنها ضعيفة جدا،
وأوضح "عبد العال" أن الرؤية تعتمد على تعظيم الموارد خاصة من الجراجات غير المستغلة ومساحتها الكبيرة، قائلا: "مساحات الجراجات للنقل العام كبيرة ومساحتها غير مستغلة، وتوجد اقتراحات ببيع أجزاء منها وضم أخرى لتعظيم الموارد".
ولفت المحافظ إلى أن بنود الإعلانات بالهيئة تحتاج لإعادة النظر، خاصة أنها ضعيفة جدا، مضيفا أن الأمر متعلق أيضا بالعمالة الكبيرة.
وتابع: "العمالة أعدادها كبيرة وفى حاجة لإعادة النظر بشأنهم خاصة أنهم غير مستغلين، مع وجود عجز ببعض التخصصات المطلوبة بالهيئة"، قائلا: "باروح أي جراج من جراجات الهيئة ألاقي 200 لـ300 موظف لحاجات مانعرفش عنها حاجة.. الهيئة بها عمالة كثيرة للغاية تتجاوز الـ 29 ألف موظف في الوقت الذي يوجد فيه عجز سائقين بها.. هذا أمر غير مقبول".
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