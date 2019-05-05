شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يستقبل شهر رمضان بتلاوة القرآن الكريم (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك المطرب أحمد سعد جمهوره بمقطع فيديو له وهو يتلو القرآن الكريم بصوته، وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام».

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وقال أحمد سعد: «توكلنا على الله.. شهر رمضان.. صيام وقيام وصلاة واعمل الخير.. اللهم تقبل منا جميعًا.. وكل سنة وأنتم طيبين».

وأعلن المطرب أحمد سعد، مارس الماضي، انفصاله عن الفنانة سمية الخشاب، بعد أقل من عامين على إعلان زواجهما في 22 أكتوبر 2017.

«سعد» أعلن الانفصال عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وعلق : «أنا قررت الانفصال عن الفنانة سمية الخشاب.. أتمني لها السعادة والتوفيق وأتمنى ربنا يقدرني علي الحب والعطاء لأغلى حاجة عندي .. أولادي».