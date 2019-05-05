شكرا لقرائتكم خبر عن أسقف هولندا يدشن جدارية «العائلة المقدسة» بكنيسة أمستردام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دشن نيافة الأنبا أرساني، أسقف هولندا، جدارية الموزاييك للعائلة المقدسة للفنان عادل نصيف، بكنيسة العذراء، مقر المطرانية بأمستردام، ضمن احتفالات الكنيسة بقرب عيد دخول العائلة المقدسة لمصر، بمشاركة عدد من الكهنة والشمامسة وشعب الكنيسة.

وتطل الجداريّة على أهم ميادين العاصمة بأمستردام، ولها طابع قبطي يجسّد العديد من الرسائل التي نجح الفنان عادل نصيف في تجسيده لتمثل الفن القبطي وطبيعة البيئة المصرية في دخول العائلة المقدسة على مركب فرعوني داخل النيل، وعلى اليسار فتاة بالزي الفرعوني، تستقبلهم وفي يدها مفتاح الحياة، وسط نهر النيل الذي يمتلئ بالأسماك رمزا لوجود المؤمنين، وملاك يستقبلهم رمزا للحماية الإلهية، وتظهر حولهم البيئة المصرية من النيل والنخيل تجسيدا للحضارة المصرية.

وسادت السعادة بين المصريين بهولندا لهذا العمل المميز الذي يتصدر مشهد الكنيسة، ويجسد معالم قبطية ومصرية الذي نجح الفنان عادل نصيف في تحقيقها، وهو له العديد من هذه الأعمال المميزة في العديد من الكنائس داخل مصر وفي عدد من الكنائس بدول أوروبا وأمريكا، ويسعى دائما الفنان من خلال هذه الأعمال ربط الكنائس بالخارج بالفن القبطي ونشر الثقافة والوعي لهذه الفن لاسيما بين شباب المهجر ورسم معالم كنائسنا بفنون ترتبط بالتاريخ المصري والقبطي معًا.