شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقي يهنئ السيسي بحلول شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقي الرئيس عبدالفتاح السيسي مساء اليوم اتصالاً هاتفياً من الرئيس العراقي برهم صالح، لتهنئته بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، معرباً عن خالص تمنياته لمصر بدوام التقدم والازدهار.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي أعرب عن خالص تقديره للتهنئه الكريمة، داعياً الله العلى القدير أن يعيد هذه المناسبة على العراق الشقيق بالخير واليُمن والبركات.