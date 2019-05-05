شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفلسطيني يهنئ السيسي بحلول رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول شهر رمضان.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي تلقى مساء الأحد، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفلسطيني محمود عباس لتهنئته بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، معرباً عن خالص تمنياته لمصر بدوام التقدم والازدهار.

من جانبه أعرب الرئيس السيسي عن خالص تقديره للتهنئه الكريمة، داعياً الله العلى القدير أن يعيد هذه المناسبة على الشعب الفلسطيني وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.