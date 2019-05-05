شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تختتم فعاليات «مصر بتحبك» بمحافظة السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت فعاليات معسكر الأطفال «مصر بتحبك شارك في حب مصر»، المقام في محافظة السويس، الأحد، تحت رعاية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم، والذى نظمته كلًا من الإدارة العامة لرياض الأطفال بالوزارة بالتعاون مع الإدارة العامة للتربية الاجتماعية وتوجيه عام رياض الأطفال بمديرية التربية والتعليم بالسويس.

وأكد محمد أحمد حلمي، رئيس الإدارة المركزية لرياض الأطفال والتعليم الأساسي، في تصريحات صحفية، أن المعسكر قد شارك فيه ما يقرب من 100 طفل في جميع الروضات الرسمية والرسمية لغات بالمحافظة.

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وتضمن الحفل عددًا من العروض الفنية من شعر وقصائد واستعراضات غنائية في حب مصر، وصيحات كشفيه، ومهارات رياضية (كاراتيه وتايكوندو، وجمباز)، وألغاز تساعد على تنمية أسلوب حل المشكلات لدى الأطفال.

وأوضح «حلمي» أن هذا البرنامج يأتي في ضوء الرؤية الاستراتيجية للتعليم 2030 إتاحة التعليم للجميع بجودة عالية دون تمييز وفى إطار المنظومة التعليمية الجديدة، مشيرًا إلى أن رؤية التعليم الجديدة تهتم بتنمية المهارات الحياتية للطفل، وبناء الشخصية المتكاملة، وإطلاق إمكانياته لأقصى مدى لخلق مواطن معتز بذاته وبوطنه وقابل للتعددية ويحترم الاختلاف وفخور بتاريخ بلاده وشغوف ببناء مستقبلها، قادر على التعامل وتقبل الآخر والتنافس مع الكيانات الإقليمية والعالمية.

وشكر «حلمي» محافظة السويس لمشاركتها الفعالة في نشاط المعسكرات ولجميع المدارس المشاركة في النشاط.

كما وعد رئيس الإدارة المركزية لرياض الأطفال والتعليم الأساسي باستكمال المعسكرات في محافظات حدودية جديدة.