شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يهنئ ولي عهد أبو ظبي بحلول شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أجرى، مساء الأحد، اتصالاً هاتفياً بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات، حيث أعرب الرئيس عن خالص تهنئته بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، متمنياً لشعب وحكومة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة كل الخير والتقدم والرخاء.

وأضاف «راضي» في تصريحات صحفية، الأحد، أن الشيخ محمد بن زايد أعرب خلال الاتصال عن خالص تقديره على هذه المعايدة الكريمة، داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على مصر، قيادة وشعباً، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.