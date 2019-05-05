شكرا لقرائتكم خبر عن توريد 31 ألف طن قمح إلى شون وصوامع البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، عن توريد 31 ألف طن للشون تُقدر بنحو 206 آلاف أردب، من المساحات التي تم حصادها التي تبلغ 100 ألف فدان من الأراضي المنزرعة بالقمح التابعة لجمعيات الائتمان والإصلاح الزراعي والاستصلاح.

وشدد المحافظ على مديرية التموين بمتابعة أعمال التوريد وجاهزية شون المحافظة لاستقبال الأقماح من المزارعين، والتحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كافة الإجراءات التي تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد .

وأوضح المهندس محمد إسماعيل الزواوى، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، أن المساحة المنزرعة بالقمح لهذا العام تبلغ 355 ألفًا و659 فداناً، ويبلغ عدد الشون والصوامع المُعدَّة لاستلام القمح 33 شونة، منها 28 شونة، عبارة عن مستودعات ومظلات خرسانية وهناجر و5 صوامع مطورة بالإضافة إلى عدد 5 شون وصوامع تابعين لمديرية الزراعة بالنوبارية، مصيفًا أن الطاقة الاستيعابية للشون بالمحافظة تبلغ نحو 437 طنًا، مؤكدًا أنها تكفى لاستيعاب الكميات المتوقع توريدها.