شكرا لقرائتكم خبر عن ملك البحرين يهنئ الرئيس السيسي بحلول شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي تلقى مساء اليوم اتصالاً هاتفياً من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، للتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، متمنياً لمصر، قيادةً وشعباً، كل الخير والازدهار.

من جانبه، أعرب الرئيس السيسي عن خالص تقديره لملك البحرين على تهنئته الكريمة، داعياً الله العلى القدير أن يعيد هذه المناسبة على مملكة البحرين الشقيقة وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.