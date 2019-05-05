شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من العاهل البحريني للتهنئة بحلول شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الأحد، اتصالاً هاتفياً من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، للتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، متمنياً لمصر، قيادةً وشعباً، كل الخير والازدهار.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أعرب من جانبه عن خالص تقديره لملك البحرين على تهنئته الكريمة، داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على مملكة البحرين الشقيقة وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.
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