شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية ونائب وزير الزراعة يفتتحان معرض «أهلا رمضان» بالقناطر الخيرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، والدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة، معرض «سوبر ماركت أهلا رمضان» بمدينة القناطر الخيرية لبيع السلع الغذائية والأدوات المنزلية استعدادًا لشهر رمضان، والتسهيل على المواطنين وعدم تركهم فريسة لجشع التجار بالتعاون بين الغرفة التجارية بالقليوبية ومديرية التموين والتجارة الداخلية.

Advertisements

وأكد المحافظ، بحسب بيان، الأحد، أن المعرض مقام على مساحة 800 متر مربع وبمشاركة 20 شركة عارضة، مشيرا إلى أن الشركات تعرض السلع الغذائية الأساسية وياميش رمضان والدواجن واللحوم ومنتجات الألبان بأسعار أقل عن المعروض بالأسواق، حيث تصل نسب التخفيضات إلى 30% لبعض السلع.

ولفت إلى أن المحافظة تسعى بالتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين في التوسع في إنشاء المعارض والمنافذ السلعية لما لها من أهمية للمواطنين، لافتا أنه سيتم افتتاح عدد من معارض أهلا رمضان بالمحافطة بمدن بنها وشبرا الخيمة وشبين القناطر والخانكة والقناطر الخيرية وطوخ.

واستمع محافظ القليوبية إلى آراء بعض المواطنين في السلع والمنتجات المعروضة ومدى جودتها وأسعارها بالمقارنة بالسعر السوقي للسلع معبرين عن سعادتهم بتنظيم مثل هذه المعارض قبل شهر رمضان المبارك لمواجهة ارتفاع الأسعار والتخفيف على كاهل المواطنين.

افتتاح معرض «سوبر ماركت أهلاً رمضان» بمدينة القناطر الخيرية