"السياحة" تكشف مخالفة الشركات لتوكيل سائقي العمرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبـ يوسف عفيفي:
كشفت وزارة السياحة، عن قيام بعض الشركات السياحية الناقلة للمعتمرين والمسافرين إلى الأراضي السعودية بمنح السائق الأساسي فقط دون السائق الاحتياطي توكيل بقيادة المركبة السياحية.
وأوضحت الوزارة، أنه وفقا لضوابط العمرة المعمول بها في هذا الشأن، فإن التوكيل الممنوح يكون لسائقي المركبات السياحية، سواء الأساسي أو الاحتياطي، لافتة إلى أن تلك الضوابط تأتي تفاديا لحدوث أية عقبات تؤثر سلبا على استكمال الرحلة المسافرة إلى الأراضى السعودية.
وطالبت وزارة السياحة، الشركات السياحية الناقلة للمعتمرين، بضرورة الالتزام وعمل التوكيل لكلا السائقين، على أن يكون معهما صورة من السجل التجاري الحديث للشركة الناقلة أثناء القيام بالرحلة.
وحذرت الوزارة، في خطاب لـ"غرفة شركات السياحة"، اليوم الأحد، الشركات المنفذة لبرامج العمرة البرية، من عدم الالتزام بضوابط التراخيص والتصاريح الصادرة عن الوزارة والخاصة بسائقي الحافلات.
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