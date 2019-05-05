الأوقاف تحقق في واقعة تفريق مواطنين بالمياه أثناء استلامهم "شنط رمضان" بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أكدت وزارة الأوقاف، أن الفيديو المتداول حول قيام مسؤولي إدارة السنبلاوين بتوزيع شنط رمضان على الفقراء، وتفريقهم بالمياه، لا علاقة له بشنطة رمضان التي توزعها الأوقاف ولا علاقة للعاملين بالوزارة بالتوزيع وإنما قام أحد المتبرعين ببناء المسجد بالجهود الذاتية بطريقته ومن ماله الخاص واحتفاء بافتتاح مسجد الزهايرة بالسنبلاوين، قام الشخص المتبرع بالتوزيع أمام المسجد.

وقال الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني، إنه عند الاتصال بالشخص المتبرع وببحث الموضوع أفاد بالآتي :- أن إحدى السيدات وقعت على الأرض أثناء توزيع الكراتين وذلك من تدافع السيدات أثناء الاستلام فأراد أن نستخلص السيدة من الزحام فأخطأ التصرف ولم يكن للأوقاف أي علاقة بتوزيع هذه الكراتين أو الواقعة التي وردت في الفيديو المسرب.

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وأوضح طايع، أن الوزارة تؤكد على قرارها بعدم السماح لأي شخص أو جمعية بتوزيع أي شيء بطريقته داخل المسجد، لافتًا إلى أن ما حدث كان خارج المسجد ومع ذلك تجري الأوقاف تحقيقا بمعرفة التفتيش العام للوقوف على تفاصيل ما حدث.

وتداول نشطاء على "فيسبوك"، مقطع فيديو زعموا أنه خاص بتوزيع مسئولي الأوقاف بمدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، شنط رمضان على المواطنين، وقاموا بتفريقهم بالمياه بسبب الزحام.

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