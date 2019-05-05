السيسي يهنئ أمير الكويت هاتفيا بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

محمد اسماعيل - القاهرة - الكويت- (أ ش أ):

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، هاتفيا، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقال بيان صادر عن الديوان الأميري الكويتي، مساء اليوم الأحد، إن أمير الكويت تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعرب خلاله عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذا الشهر الفضيل على البلدين الشقيقين، والشعبين الكريمين، وعلى الأمتين العربية والإسلامية، بوافر الخير واليمن والبركات، وأن يتقبل صيام الجميع، وأن يديم على أمير الكويت موفور الصحة والعافية.

وأضاف البيان أن "أمير الكويت شكر الرئيس السيسي على هذه البادرة الكريمة، التي تجسد عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، مبادلا فخامته التهاني بهذه المناسبة العطرة، ومتمنيا استمرار هذا التواصل الأخوي، مبتهلا إلى الباري تعالى، أن ينعم على فخامته بدوام الصحة والعافية، وأن يحقق لجمهورية مصر العربية الشقيقة كل ما تتطلع إليه من رفعة ورقي وازدهار، في ظل القيادة الحكيمة لأخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي".​