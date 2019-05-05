ملك الأردن يهنئ الرئيس السيسي بحلول شهر رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اليوم اتصالاً هاتفياً من جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، لتهنئهة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، معرباً جلالته عن خالص تمنياته لمصر بدوام الاستقرار والتقدم.

وأعرب الرئيس السيسي، عن خالص امتنانه لهذه اللفتة الأخوية، متمنياً للمملكة الأردنية الشقيقة كل التوفيق والازدهار.