السيسي يصدق على قانون بربط حساب موازنة هيئة التنمية السياحية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القانون رقم 60 لعام 2019، بربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للتنمية السياحية للسنة المالية 2017 ـ 2018، بعد أن قرره مجلس النواب.
وبحسب الجريدة الرسمية، ينص القانون في المادة الأولى، على أن يربط جملة حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للتنمية السياحية للسنة المالية 2017/2018 بمبلغ 1188978098 جنيها "فقط وقدره مليار ومائة وثمانية وثمانون مليونا وتسعمائة وثمانية وسبعون ألفا وثمانية وتسعون جنيها لا غير".
كما تربط التكاليف والمصروفات للهيئة، بمبلغ 102623465 جنيها "فقط وقدره مائة مليون ومليونان وستمائة وثلاثة وعشرون ألفا وخمسة وستون جنيها لا غير" موزعة أجور 51756867، وباقي التكاليف 50866598 جنيها.
وتربط الإيرادات للسنة المالية 2017/2018 بمبلغ 736784766 جنيها "فقط وقدره سبعمائة وستة وثلاثون مليونا وسبعمائة وأربعة مائة وثمانون ألفا وسبعمائة وستة وستون جنيها لا غير".
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