السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من ملك البحرين للتهنئة بحلول "رمضان"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم اتصالاً هاتفيًا من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، للتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، متمنيًا لمصر، قيادةً وشعبًا، كل الخير والازدهار.
وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي أعرب عن خالص تقديره لملك البحرين على تهنئته الكريمة، داعيًا الله العلى القدير أن يعيد هذه المناسبة على مملكة البحرين الشقيقة وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.
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