نشرة الحوادث المسائية.. أحكام "فض النهضة" و"عجوز الظاهر والمرأة اللعوب"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأحد، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

المؤبد لمتهم والمشدد لـ52 متهمًا وبراءة 10 أخرين في "فض اعتصام النهضة "

عاقبت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، متهم بالسجن المؤبد، ومعاقبة 52 متهمًا بالسجن المشدد 15 سنة، والحبس سنة لمتهمين، والسجن ثلاث سنوات لمتهم آخر.

كشف غموض جثة موثوقة اليدين جوارها سكين داخل شقة بالظاهر

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، في كشف غموض واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه بالظاهر وتتمكن من ضبط مرتكبي الواقعة.

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ضبط فرد أمن اعتدى على سائحة لسرقتها بالغردقة

تمكن ضباط قسم شرطة أول الغردقة ، من ضبط مرتكب واقعة التعدى على سيدة وإصابتها بدافع السرقة بالغردقة.

30 يوليو.. الحكم فى دعوى إسقاط الجنسية عن نجلي مرسي

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، في مجلس الدولة، اليوم، الأحد، حجز الدعوى المقامة من طارق محمود المحامى، والتى تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن شيماء وأسامة محمد مرسى ، نجلى الرئيس المعزول محمد مرسى، للحكم بجلسة 30 يوليو المقبل.

جبروت امرأة.. "إيمان" جمعت بين زوجين فقتل أحدهما الآخر

تفاصيل الواقعة تعود إلى تلقي العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة العمرانية بلاغ من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شخص داخل شقة بمنطقة نصر الثورة.