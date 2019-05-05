جبروت امرأة.. "إيمان" جمعت بين زوجين فقتل أحدهما الآخر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

"إيمان "ربة منزل أتمت عامها الثالث والثلاثين للتو، تزوجت عرفيا من موظف بشركة لصيانة السيارات، وأقامت رفقته في شقته إلا أنها لم تكتف بتلك الزيجة، ارتمت في أحضان رجل آخر حتى تزوجته عرفيا لتجمع بين زوجين حتى وصل الخبر إلى الأخير الذي استشاط غضبا محاولا الفتك بها لكنها استعانت بزوجها الأول، وانتهى الحال بجريمة قتل قبل ساعات من شهر رمضان الكريم.

تفاصيل الواقعة تعود إلى تلقي العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة العمرانية بلاغ من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شخص داخل شقة بمنطقة نصر الثورة.

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المعاينة الأولية كشفت أن الجثة لموظف يدعى "أحمد.ع"، 33 سنة، بها طعنة أسفل البطن، وتوصلت تحريات المقدم محمد غراب وكيل فرقة الطالبية والعمرانية إلى وقوع مشادة كلامية بين ربة منزل تدعى "إيمان" 39 سنة، وزوجها عرفيا "ياسر" 31 سنة، عامل؛ بسبب اكتشافه زواجها أيضا من الضحية.

وتدخل الضحية لنصرة "إيمان" ليتلقى طعنة نافذة بسلاح أبيض أودت بحياته، وتمكن الرائد محمد نجيب معاون مباحث العمرانية من ضبط المتهم الذي أقرب الواقعة، وأرشد عن سلاح الجريمة.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.