أخبار مصر | أكاديمية النقل البحري تكرم 25 ضابط من القوات المسلحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أكاديمية النقل البحري تكرم 25 ضابط من القوات المسلحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كرم الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى اليوم الاحد، 25 ضابطا من القوات المسلحة في حضور اللواء اركان حرب ناصر محمد عاصى رئيس هيئة التدريب بالقوات المسلحة نيابة عن الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى بمقر الأكاديمية بمصر الجديدة.

واقيمت مراسم توزيع شهادات التقدير فى ختام البرنامج التخصصى لإعداد القيادات فى مصر والوطن العربى التابع للمعهد العربى لإعداد القادة بالأكاديمية بالتعاون من المدرسة الوطنية للإدارة بفرنسا.

تهدف تلك الدورة إلى دراسة ١٠مجالات مختلفة مثل الإعلام والسياسة والاقتصاد والقانون والإدارة وتكنولوجيا المعلومات.

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ويأتى ذلك فيما توجه اللواء أركان حرب ناصر محمد على بالشكر والتقدير للاكاديمية العربية على الجهد المبذول مع القادة من ضباط قوات المسلحة ووصفها بانها صرح علمى كبير التى تمتلك كافة الإمكانيات العلمية.

ومن جانبه قال عبد الغفار رئيس الأكاديمية أن تدريب ضباط القوات المسلحة يعد ثقة كبيرة فى الأكاديمية وأنه قد تم بذل أقصى جهد من أجل إنهاء المادة العلمية.

وكان من أبرز الحضور والمهندس محمد عبد القادر سالم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاسبق والدكتورة حنان جودة عميدة المعهد العربى لإعداد القادة والدكتورة لبنى شريف نائب رئيس الأكاديمية.