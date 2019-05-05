أخبار مصر | 'نفحات رمضانية'.. أيمن عدلي ينتهي من تصوير برنامجه الحواري الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'نفحات رمضانية'.. أيمن عدلي ينتهي من تصوير برنامجه الحواري الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهى الإعلامي أيمن عدلي، من تصوير برنامجه الحواري الجديد "نفحات رمضانية"، الذي يُذاع على "أخبار مصر" خلال شهر رمضان المبارك.

وأجرى "عدلي" مجموعة من اللقاءات الخاصة مع عدد من رجال الدين والعلماء والشخصيات العامة، التي تحتل مكانة خاصة في قلوب المصريين، أبرزهم الدكتورة عبلة الكحلاوي، والتي تتحدث من خلال البرنامج عن الصفاء والنقاء والقرب من الله عز وجل، والدكتورة مؤمنة كامل، والتي تتحدث عن أهمية العمل التطوعي والخدمي، وذكرياتها مع مصابي حرب أكتوبر، وأيضًا فضيلة الشيخ محمود أنور الشحات، والذي يتحدث عن فضل القرآن الكريم عليه، وكيفية استغلال شهر رمضان المبارك في أعمال البر والخير والإحسان، بالإضافة إلى المخرج الكبير محمد فاضل، الذي يوضح خلال البرنامج أسباب ارتباط الشعب المصري بالدراما الرمضانية، كما يروي السيناريست الكبير يسري الجندي ذكرياته مع أبرز النجوم خلال مشواره الفني الكبير.

كما يتحدث الإعلامي الكبير محمد عبدالعزيز عن الجانب الروحاني في تقديم البرامج الدينية، ويتحدث الإذاعي الكبير رضا عبدالسلام عن مفهوم الإرادة والتحدي، وتحقيق الحلم وذكرياته في بداية عمله في إذاعته القرآن الكريم.

من جانبه شدد "عدلي" على أن برنامجه يسلط الضوء على إبراز القيم المجتمعية والإنسانية ومفهوم العطاء والانتماء، وأهمية مساعدة الآخر، مع التركيز على الجوانب المضيئة لكل شخصية من الشخصيات التي حققت نجاحات في المجالات المختلفة.