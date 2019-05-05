أخبار مصر | وزارة التضامن: انتظام عمليات صرف معاشات شهر مايو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزارة التضامن: انتظام عمليات صرف معاشات شهر مايو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، عن انتظام عمليات صرف معاشات شهر مايو فى يومها الخامس، حيث تم صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر مايو اعتباراً من الأربعاء الموافق 1 مايو من خلال جميع أجهزة الصرف الآلى المنتشرة على مستوى الجمهورية، وذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك .

وأوضحت "والى" أنه تم صرف المعاشات من جميع منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصندوقيها وكذلك مكاتب البريد أو من خلال البنوك اعتباراً من الخميس الموافق 2 مايو حيث يعد اول يوم عمل بعد اجازة عيد العمال الرسمية.

Advertisements

وأكدت وزيرة التضامن أن تقديم موعد صرف المعاشات ليصبح بداية من اليوم الأول بدلاً من اليوم العاشر من شهر مايو، يأتى انطلاقاً من حرص الوزارة الدائم على مراعاة احتياجات اصحاب المعاشات وأسرهم، والتيسير عليهم لقضاء متطلباتهم والتزاماتهم قبل حلول الشهر الفضيل.

وأعلنت اللجنة المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومى والعام والخاص التي تتابع عمليات الصرف على مدار اليوم، أن إجمالى عدد الحالات التى قامت بالصرف حتى الساعة الثانية عشر ظهراً من اليوم الخامس من شهر مايو قد بلغ ما يقرب من 3.562.028 عملية صرف بقيمة إجمالية 4.902.638 جنيه، حيث بلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم من خلال منافذ صرف صندوقى التأمين الاجتماعى 397.932 حركة صرف بقيمة إجمالية 647.783 جنيهًا.

وبلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم عبر ماكينات الصرف الآلى 1.551.156 حركة صرف بقيمة إجمالية 1.813.067 جنيه، بالإضافة الى 1.612.940 حالة صرف قاموا بصرف معاشاتهم من خلال مكاتب البريد بقيمة إجمالية 2.441.788 جنيهًا.