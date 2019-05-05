أخبار مصر | "الإفتاء": غدا أول أيام شهر رمضان الكريم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الإفتاء": غدا أول أيام شهر رمضان الكريم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ رمضان المبارك لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الأحد التاسِعِ والعشرين من شهر شعبان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعين هجريًّا، الموافق الخامس من شهر مايو لعام ألفين وتسعة عشر ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

واكدت الدار أنه تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوتُ رؤية هلالِ شهر رمضان لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعين هجريًّا بالعين المجردة، وقد وافق ذلك الحساب الفلكي أيضًا.

واعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الاثنين الموافق السادس من شهر مايو لعام ألفين وتسعة عشر ميلاديًّا هو أول أيام شهر رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعين هجريًّا.

وهنأت الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بحلول شهر زمضان، كما هنأت الشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.