أخبار مصر | "محمد عيسى" رئيسا لأكاديمية الأزهر لتدريب الدعاة.. و"عبد الحفيظ" نائبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "محمد عيسى" رئيسا لأكاديمية الأزهر لتدريب الدعاة.. و"عبد الحفيظ" نائبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر قرارا بندب الدكتور محمد محمد محمد عيسى أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر، ندبا كاملا رئيسا لأكاديمية الأزهر الشريف لتأهيل وتدريب الأئمة والدعاة والوعاظ وباحثي وأمناء الفتوى، وذلك لمدة عام قابل للتجديد.

كما أصدر قرارا بندب الدكتور محمد على عبد الحفيظ أستاذ الآثار والحضارة الإسلامية بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر ووكيل كلية الدراسات العليا، ندبا جزئيا نائبا لرئيس الأكاديمية، وذلك بجانب عمله ولمدة عام قابل للتجديد.

يذكر أنه تم افتتاح أكاديمية الأزهر لتدريب الأئمة والوعاظ رسميا لتباشر عملها في رفع كفاءة الأئمة والوعاظ لمواجهة الفكر المتطرف ونشر صحيح الدين