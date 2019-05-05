مصر | "جمعت بين زوجين".. ننشر كواليس قتل موظف في العمرانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "جمعت بين زوجين".. ننشر كواليس قتل موظف في العمرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة، أن المتهم بقتل عامل بمنطقة العمرانية، متزوج عرفيًا من ربة منزل منذ عامين، وكانت تقيم بشقته بمنطقة الطوابق، دائرة قسم الهرم، وبعد مرور عام ونصف على زواجهما، قامت الاخيره بإبلاغه أنها انفصلت عنه، واختفت بعدها.

وأوضحت التحريات أن زوجها أخذ يبحث عنها طوال "الـ 6 أشهر" الماضيين، حتي توصل إلى أنها تزوجت من موظف بشركة صيانة سيارات، عرفيًا وتقيم معه بشقته بشارع نصر الثورة، دائرة قسم العمرانية، ولدي وصوله إليها، ومشاجرته معها، حاول زوجها الدفاع عنها، ما دفع المتهم لطعن المجني عليه بمطواه، كانت بحوزته، وانهي حياته في الحال.

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وكانت قد وردت معلومات للواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة العمرانية، تفيد بمصرع موظف بشركة صيانة سيارات إثر إصابته بطعنة بسلاح أبيض "مطواه"، بعد نشوب مشاجرة بين عامل، داخل شقته بمنطقة نصر الثورة، دائرة القسم.

وإنتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم محمد غراب وكيل فرقة غرب الجيزة، والرائد مصطفي عبد الله رئيس مباحث القسم، وعثر على جثة أحمد.ع.ع، 33 سنة، موظف بشركة صيانة سيارات، مصاب بجرح طعني، أسفل البطن، وتبين نشوب مشاجرة بين إيمان.ف.ن، 39 سنة، ربة منزل، وياسر.ع.ف، 31 سنة، عامل "زوج الثانية عرفيًا"، لاكتشاف الأخير زواج الثانية عرفيًا من المجني عليه.

كما تبين أنه حال تشاجر الأخير مع الثانية، حاول الأول الدفاع عنها، ما دفع المتهم لإستخراج سلاح أبيض "مطواه"، من طيات ملابسه، وطعنه أسفل البطن، وأسقطه قتيلا في الحال، وتم التحفظ على الجثة، وتمكنت القوات من القبض على المتهم، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.