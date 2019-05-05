مصر | بـ"طعنة مطواه".. عامل ينهي حياة موظف لزواجه عرفيًا من زوجته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"طعنة مطواه".. عامل ينهي حياة موظف لزواجه عرفيًا من زوجته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فقد موظف بشركة صيانة سيارات حياته، بطعنة مطواه، على يد عامل، بعد اكتشاف الأخير زواجه عرفيا، من زوجته، بمنطقة العمرانية، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

كان ورد إخطار للواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة العمرانية، بتلقيه بلاغا من شرطة النجدة، بمصرع موظف بشركة صيانة سيارات إثر إصابته بطعنة بسلاح أبيض " مطواه"، بعد نشوب مشاجرة بين عامل وزوجته عرفيًا، داخل شقته بمنطقة نصر الثورة، دائرة القسم.

وإنتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم محمد غراب وكيل فرقة غرب الجيزة، والرائد مصطفي عبد الله رئيس مباحث القسم، وعثر على جثة أحمد.ع.ع، 33 سنة، موظف بشركة صيانة سيارات، مصاب بجرح طعني، أسفل البطن، وتبين نشوب مشاجرة بين إيمان.ف.ن، 39 سنة، ربة منزل، وياسر.ع.ف، 31 سنة، عامل "زوج الثانية عرفيًا"، لاكتشاف الأخير زواج الثانية عرفيًا من المجني عليه.

كما تبين أنه حال تشاجر الأخير مع الثانية، حاول الأول الدفاع عنها، ما دفع المتهم لاستخراج سلاح أبيض "مطواه"، من طيات ملابسه، وطعنه، أسفل البطن، وأسقطه قتيلا في الحال، وتم التحفظ على الجثة، وتمكنت القوات من القبض على المتهمين وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.